Dode bij schietpartij in Strombeek-Bever

In Strombeek-Bever is vanavond een persoon omgekomen bij een schietpartij in een pizzeria. Het gaat om de 42-jarige zaakvoerder van de zaak. Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak, maar van een verdachte is voorlopig geen spoor.

De schietpartij vond iets na 17 uur plaats in een pizzeria aan de Sint-Amandsstraat. "Een getuige verwittigde de hulpdiensten nadat hij tumult had gehoord in de pizzeria", zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. "Ter plaatse werd de zaakvoerder zwaargewond aangetroffen. Hij had minstens één schotwonde had opgelopen. De man werd nog gereanimeerd maar is ter plaatse bezweken aan zijn verwondingen."

Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo, een wetsdokter en een wapendeskundige aangesteld om sporenonderzoek te doen en de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het parket heeft ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en zal later vanavond nog met de onderzoeksrechter ter plaatse afstappen.