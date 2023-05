Don Bosco Halle aangesloten op supersnel glasvezelnetwerk

Het Technisch Instituut Don Bosco in Halle beschikt voortaan over een supersnelle glasvezelverbinding. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Telenet-CEO John Porter sloten vanochtend de school aan op het glasvezelnetwerk. “Scholen hebben vandaag echt nood aan grote datavolumes en het snelste internet”, aldus Weyts.

De Vlaamse overheid en Telenet hebben een overeenkomst ter waarde van 40 miljoen euro gesloten om glasvezelverbindingen aan te leggen in Vlaamse scholen. Het Don Bosco heeft sinds vandaag zo’n snelle glasvezelverbinding. “Een school had vroeger geen echte nood aan het grootste datavolume of het snelste internet, maar alles is veranderd”, zegt Weyts. “We willen scholen helpen om de overstap naar glasvezel desgewenst vlot te maken. De scholen zelf kunnen zich dan weer veel werk en kosten besparen.”

Volgens Telenet is een glasvezelverbinding in een school geen overbodige luxe. “Als je weet dat honderden leerlingen min of meer tegelijkertijd hun laptop gebruiken, dan kan je dat vergelijken met een groot bedrijf. Dat betekent dat de internetverbinding dezelfde sterkte en snelheid moet hebben”, zegt John Porter van Telenet. “Met onze glasvezelverbindingen kunnen we die snelheid overal in Vlaanderen aan alle geïnteresseerde scholen leveren, van groot tot klein, van lagere school tot middelbare school.”

15 jaar geleden werd in de school de eerste fiberverbinding gelegd. "Later kwamen daar 1.000 vaste computers bij die op hun beurt werden vervangen door bijna 2.000 laptops en een dikke 2.000 mobiele telefoons op school", zegt Ludwig Vlogaert, directeur van Don Bosco in Halle. "Dat betekende voor ons extra investeren in glasvezel. Deze nieuwe overeenkomst maakt een professionele fiberverbinding financieel toegankelijker. De vrijgekomen budgetten kunnen geïnvesteerd worden in hoogtechnologisch materiaal waar een technische school steeds nood aan heeft.”