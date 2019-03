Doodlopende straat in Londerzeel nekt drugdealer

In Londerzeel pakte de politie afgelopen weekend een vermoedelijke drugdealer op, nadat bij een verkeerscontrole probeerde te ontvluchten. De man had een hoop cash geld en verschillende pakjes cocaïne op zak, klaar voor verkoop. Hij is aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter.

Agenten van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) voerden in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 februari een verkeerscontrole uit in Londerzeel. Een 24-jarige automobilist probeerde de controle te ontwijken, maar reed daarbij een doodlopende straat in. Hij kon makkelijk worden onderschept, waarna zijn wagen werd doorzocht. Daarin troffen de agenten 2.300 euro cash geld en vijftien individuele verpakkingen met cocaïne. Het geld en de drugs werden in beslag genomen. De 24-jarige verdachte werd na verhoor voorgeleid bij de Brusselse onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsbevel plaatste.

Eerdere zaken

Ook vorig jaar kon de politiezone KLM verschillende vermoedelijke drugdealers op heterdaad betrappen. Zo was er in de nacht van 7 op 8 december 2018 een verkeerscontrole in Meise. Daarbij werd een 19-jarige man uit Vilvoorde betrapt die zes individuele verpakkingen cocaïne en simkaarten met klantenbestanden bij zich had. In november werd tijdens een verkeerscontrole in Kapelle-op-den-Bos een 23 jarige Vilvoordenaar opgepakt die een gebruikershoeveelheid cannabis en 2.300 euro cash geld op zak had. Op 21 juli 2018 kon de recherche een voertuig in Meise onderscheppen. De 23-jarige Albanese bestuurder had een zestigtal hoeveelheden cocaïne in de wagen liggen. Bij de daaropvolgende huiszoeking werd er nog een hoeveelheid cocaïne en 7.500 euro aangetroffen. Ook dit geld en de drugs werden in beslag genomen.