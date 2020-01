De procedurestrijd rond de grond waarop het nieuwe politiehuis in Kester zal worden gebouwd, woedt al jaren. Zo trok de eigenaar van de grond die onteigend wordt, een aantal jaar geleden naar de Raad van State. Maar nu zouden de betrokken partijen toch tot een akkoord zijn gekomen. In februari moet het archeologisch onderzoek op de plek langs de Edingsesteenweg in Kester beginnen. Eens dat is afgerond, zou de bouw moeten kunnen starten.