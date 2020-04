Dorpscentrum van Merchtem wordt één grote zone 30

Merchtem creëert binnen de bebouwde kom een heel ruime zone 30. Dat besliste het schepencollege, de gemeenteraad zal die maatregel nu maandag 27 april bekrachtigen. Het is een eerste maatregel om de leefbaarheid in de dorpskern te verbeteren. De nieuwe verkeerssituatie zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

De snelheidsbeperking zal in het centrum gelden op de grote verkeersassen “Bij uitbreiding voeren we de snelheidsbeperking ook onmiddellijk in rondom deze verkeersassen, vooral in de aanpalende straten. Hierdoor komen ook de meeste scholen in het centrum in een permanente zone 30 km/u te liggen", zegt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V). "Dat komt de veiligheid ten goede, niet enkel voor de schoolgaande jeugd maar voor alle weggebruikers. Bovendien werkt een zone 30 ook ontradend voor doorgaand verkeer."

De maatregel wordt ook genomen om gezondheidsredenen. “Bij het onderzoek van ‘Curieuzeneuzen’, bleek dat Merchtem echt niet goed scoort op vlak van fijn stof. Door een zone 30 in heel het centrum in te voeren, hopen we dat automobilisten minder gas geven door op te trekken en dan te remmen. Het zal ook aangenamer vertoeven zijn in het centrum en er zal minder lawaaioverlast zijn", aldus Casier.

Ook het Vlaams Gewest zet het licht op groen. De nieuwe verkeerssituatie zal ingaan vanaf 1 juli 2020. "Dat geeft het bestuur en de gemeentelijke diensten voldoende tijd om deze nieuwe verkeersmaatregel duidelijk te communiceren naar alle bewoners. Het handhaven van deze verkeersmaatregel zal gebeuren door de lokale politie in nauw overleg met het gemeentebestuur", aldus Casier.