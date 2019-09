Dozijn spoorlopers betrapt in Dilbeek

Bij een onverwachte controleactie door agenten in burger in o.a. het station van Dilbeek zijn vanmorgen een twaalftal mensen betrapt op spoorlopen, een zware overtreding. Er wacht hen een gepeperde boete en een doorverwijzing naar de politierechtbank.

Nog steeds bezondigen te veel mensen zich aan spoorlopen, het lopen of fietsen over of langs de sporen of onder een gesloten slagboom door. Vaak gebeurt dat omdat ze op de valreep nog een aankomende trein proberen te halen. Omdat ook aan het treinstation van Dilbeek vaak hardleerse spoorlopers worden opgemerkt, waren ook daar vanmorgen agenten in burger ingezet om de overtreders op heterdaad te betrappen.

De actie was een gezamenlijk initiatief van spoorwegbeheerder Infrabel, veiligheidsagenten van de NMBS en de lokale politie. Na amper een uur waren al een tiental mensen betrapt. Volgens Thomas Baeken van Infrabel, die de actie bijwoonde, riskeren zij een fikse geldboete die tot 1000 euro kan oplopen en zelfs tot een celstraf. Ze moeten ook allen voor de politierechter verschijnen.

Onze reportagemaker Ilja Biesemans nam vanmorgen de vroegste trein en bleef netjes naast het spoor. Zijn verslag zie je vanavond in ons nieuws.