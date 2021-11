Drie agenten gewond na vechtpartij met verwarde man

Het bizarre incident begon toen een man rond 18u30 op de Haachtsesteenweg terecht is gekomen. “Hij is daar blijkbaar gewoon tussen het verkeer gaan lopen”, legt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE uit. “We zijn opgeroepen en onze ploegen hebben bij het aanrijden gezien dat in de tegenovergestelde richting een man aan het joggen was op de busbaan met achter hem een bus van De Lijn aan die niet kon voorbijsteken.”

De agenten gingen vervolgens naast de man rijden. “Ze hebben teken gedaan dat hij van de weg af moest maar daarop is hij extatisch geworden en is hij zeer impulsief de Haachtsesteenweg overgestoken wat uiteraard levensgevaarlijk is in het donker op dat tijdstip. Omdat hij toch gevaarlijk gedrag stelde, hebben onze agenten hem willen overmeesteren en daarbij is het tot een schermutseling gekomen. Die persoon is wild om zich heen beginnen slaan”, aldus Van Steenbergen.

Drie agenten raakten gewond bij de arrestatie en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de agenten heeft een kopstoot ontvangen in het aangezicht. “De betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd wegens weerspannigheid en slagen aan een agent. Hij wordt morgen verhoord”, besluit het parket van Halle-Vilvoorde.