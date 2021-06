Drie Fonteinen-brug vaart naar definitieve plek

Een belangrijk moment in de bouw van de nieuwe Drie Fonteinen-brug op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw vandaag. De boogbrug wordt over het kanaal naar haar definitieve locatie gevaren.

De nieuwe Drie Fonteinen-brug op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw is 74 meter lang en moet de ontsluiting en verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het kanaal verbeteren en tegelijk het transport via het water stimuleren. “Dit weekend wordt de boogbrug over het Kanaal naar Charleroi naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd”, ”, legt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg uit. “Dat gebeurt volgens een speciaal procedé. Voor ze kan worden verplaatst, moet ze eerst 90° worden gedraaid. Het zuidelijke deel van de brug blijft vervolgens op linkeroever. Het noordelijke deel wordt op een ponton gereden en naar rechteroever vervoerd. De werken zullen het hele weekend in beslag nemen.”

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.