Bij een verkeersongeval in Lot zijn vannacht minstens drie jongeren gewond geraakt. Een wagen verloor er de controle over het stuur en belandde in een voortuin.

Het ongeval gebeurde rond middernacht in de Guido Gezellestraat. Ter hoogte van de Petrus Dewildestraat verloor de chauffeur de controle over het stuur, raakte de betonblokken, vloog uit de bocht en kwam tot stilstand in een voortuin van een woning. Drie inzittenden raakten gewond, maar over hun toestand is niets geweten. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt het ongeval. Volgens de verkeersdeskundige ligt overdreven snelheid aan de oorzaak van het ongeval.

Foto: Mozkito