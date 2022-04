Drie honden van Overijsenaar vergiftigd: "Veel vragen"

In Overijse zijn drie honden van inwoner Christophe Deckers vergiftigd. Toen de man vorige vrijdag thuiskwam, trof hij hen dood aan in zijn garage. Na een autopsie blijkt dat de honden geen natuurlijke dood stierven, maar vergiftigd werden. Er is dus kwaad opzet in het spel.

Christophe Deckers is een gebroken man nu drie van zijn zeven honden vergiftigd blijken te zijn. “Volgens het autopsierapport is er een overblijfsel van zwarte korrels gevonden in hun lichamen, net zoals een bruin-gele smurrie in hun slokdarm en luchtwegen.De korrels worden nu onderzocht.” Volgens Christophe en zijn dierenarts moet het om een stevig gif gaan. “Eén van mijn honden woog bijna 100 kilo, dus het moet echt een sterk product geweest zijn.”

Christophe is boos en triest. “Dit is een laffe daad en het ergste gevoel is de onmacht. We weten niet wie dit gedaan heeft en waarom. Die vragen blijven door mijn hoofd spoken.” Wie de dader is, is onduidelijk. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden, dus vermoedt Christophe dat de dader wist hoe hij binnen kon geraken.” Hij hoopt dat de politie hem kan helpen en de dader vindt.