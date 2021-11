Dringend medische hulp gezocht voor vaccinatiecentrum Zijp

Het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel is op zoek naar helpende handen. Het gaat meer bepaald om mensen met een medisch diploma.

Het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel draait weer op volle toeren de komende maanden voor eerste, tweede én derde prikken voor inwoners uit Wemmel, Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel. “Hiervoor zijn we op zoek naar extra medische helpende handen voor de periode december tot en met april 2022”, zegt voorzitter van de Eerstelijnszone (ELZ) Grimbergen Armand Hermans. “We zoeken op zeer korte termijn artsen, specialisten, vroedvrouwen met diploma van voor 2018, verpleegkundigen en apothekers - zowel zelfstandigen als vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Qua niet-medisch personeel hebben we voorlopig voldoende medewerkers.”Je kan contact opnemen via planning@harno.be, liefst met elz.regio.grimbergen@gmail.com in cc.