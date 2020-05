Drinkwaterproblemen Overijse geraken opgelost

In Overijse begint het waterpeil in de watertoren in Jezus-Eik langzaam aan te stijgen. Dat meldt het gemeentebestuur. Dit betekent dat iedereen in de omgeving vandaag opnieuw kraantjeswater zou moeten hebben. Toch blijft zuinig omspringen met leidingwater erg belangrijk.

In Overijse begint het waterpeil in de watertoren in Jezus-Eik langzaam aan te stijgen. Dat meldt het gemeentebestuur. Dit betekent dat iedereen in de omgeving vandaag opnieuw kraantjeswater zou moeten hebben. Toch blijft zuinig omspringen met leidingwater erg belangrijk.“Het gaat de goede kant uit, maar we zijn er zeker nog niet,” meldt het gemeentebestuur van Overijse in een mededeling. Dit is ook de boodschap die De Watergroep in de verf wil zetten. Het verbod op onnodig gebruik van kraantjeswater blijft dan ook minstens tot en met zondagavond van kracht. Intussen probeert De Watergroep de situatie te stabiliseren. Zo vond de organisatie intussen een aantal oplossingen die het peil in de watertorens in de goede richting stuwen.

Overijsenaren die vandaag toch niet geen kraantjeswater hebben, nemen het best contact op met De Watergroep. Mogelijk zijn er grote luchtbellen in hun leidingen. Om zeker te zijn dat iedereen over voldoende drinkwater beschikt, organiseert de gemeente Overijse nog altijd een waterbedeling in de brandweerkazerne van de gemeente. Vandaag vindt die nog plaats tussen 18 en 20 uur.