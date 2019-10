Drogenbos start onteigeningsprocedure voor buurtpark

De gemeente Drogenbos zag de voorbije jaren in Ukkel, vlak bij de grens met de faciliteitengemeente, een nieuwe tramstelplaats verschijnen en er kwam ook een uitbreiding van duikcentrum Nemo 33. Het gemeentebestuur wil een verdere verstedelijking aan de Boomgaardwijk tegengaan, door er een buurtpark aan te leggen. Maar de eigenaar van de grond, duikcentrum Nemo 33, ging niet in op het bod dat de gemeente hem deed. Volgens Het Nieuwsblad is Drogenbos daarom gestart met een onteigeningsprocedure. De gemeente wil zo toch de grond in handen krijgen en er een buurtpark van maken dat via wandelpaden in verbinding staat met andere groene ruimte in Drogenbos.