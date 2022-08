Droogte houdt aan: “Zonder voldoende regen worden drastische maatregelen onafwendbaar”

De Vlaamse droogtecommissie roept opnieuw op om bijzonder spaarzaam om te springen met water. “De commissie waarschuwt ook dat bij het uitblijven van significante neerslag in de loop van september bijkomende drastische maatregelen onafwendbaar worden”, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven) op Twitter.

De Vlaamse droogtecommissie kwam vandaag bij elkaar om de aanhoudende droogte in ons land te evalueren. Er komen voorlopig geen bijkomende maatregelen, maar de commissie roept nogmaals op om extra spaarzaam te zijn bij watergebruik. “De verbruikscijfers met betrekking tot drinkwater blijven stabiel en dus kan leveringszekerheid geborgd blijven”, evalueert de droogtecommissie de situatie. “Maar de toestand blijft zeer ernstig. Daarom herhalen we de oproep om het waterverbruik uit alle bronnen maximaal terug te dringen. Ons water is een kostbaar goed, verspil het niet. Deze tijden van waterschaarste vragen van iedereen een inspanning en solidariteit.”

Alle alarmsignalen rond de droogte staan al een hele tijd op rood. De voorbije weken en maanden viel er in Vlaanderen bijzonder weinig neerslag. Ook voor de komende weken wordt weinig regen voorspeld. “De debieten en waterpeilen van waterlopen zijn zeer laag en dat geldt ook voor de grondwaterpeilen. De beperkte neerslag die wordt voorspeld zal niet zorgen voor een herstel van die standen. Als significante neerslag uitblijft, dreigen bijkomende drastische maatregelen in de loop van september onafwendbaar te worden”, waarschuwt de droogtecommissie.