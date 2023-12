Drukke periodes voor lokale politiezones: "Wees waakzaam"

De politie van Dilbeek roept op om waakzaam te zijn in deze donkere periode. Dilbeek verhoogt het politietoezicht om inbrekers te snel af te zijn, maar rekent ook op de opmerkzaamheid van burgers. Ook politiezone Zennevallei geeft aan dat het druk is op het grondgebied Zennevallei en getuigt over een erg drukke nacht.

In Dilbeek wordt iedereen gemobiliseerd om mee te waken over de veiligheid. De politie spreekt daarvoor handelaars en burgers aan en houdt zelf een verhoogd toezicht. Zo moet het aantal inbraken, dat in deze donkere eindejaarsperiode, altijd een pak hoger ligt, beperkt blijven. Ook de politie Zennevallei merkt in deze periode meer pogingen tot inbraak op, maar ook andere vormen van criminaliteit. Daarnaast zijn er ook verkeersongevallen. “De ene shift is drukker dan de andere,” klinkt het.

In een persbericht geeft de zone alvast weer hoe druk de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december was. “De nachtshift begon met een oproep van een gestolen Land Cruiser. De ploeg kreeg via het communicatiecentrum de locatie binnen en reed onmiddellijk richting voertuig. Na een lange achtervolging eindigde de tocht in Charleroi met een crash. De bestuurder en inzittende werden van hun vrijheid beroofd. Iets na middernacht werden twee mensen zonder papieren van hun vrijheid beroofd na een melding voor verdachte gedragingen in het centrum van Halle. Ze bleken inbrekersmateriaal op zak te hebben. Twee uur later werden nog drie mensen zonder papieren met openstaande maatregelen aangetroffen tijdens een patrouille in Beersel. De politie rukte ook nog uit voor een verkeersongeval, een put in de weg, twee keer voor nachtlawaai en huiselijke moeilijkheden.”

Gezien de drukke nachten, is de politie Zennevallei nog op zoek naar collega’s.