Drukste dag van de kerstvakantie op Brussels Airport

Vandaag ontvangt Brussels Airport in Zaventem maar liefst 76.000 passagiers. Dit jaar haalt Brussels Airport alles uit de kast om passagiers die op zoek zijn naar afleiding en ontspanning op gepaste wijze te ontvangen. Versiering, animatie, kleine cadeaus, proeverijen, aan alles is gedacht.

Omdat de vakantie al direct bij aankomst op de luchthaven begint, heeft Brussels Airport al zijn troeven ingezet om de 980.000 reizigers die tussen vrijdag 20 december en zondag 5 januari van en naar Brussel vliegen goed te ontvangen. De populairste bestemmingen tijdens de kerstvakantie zijn Madrid, Barcelona, Lissabon, Genève en Rome. En op de lange afstand bestaat de top 5 uit Dubai (8e positie voor alle bestemmingen wereldwijd), New York, Doha, Bangkok en Abu Dhabi.

Nog tot half januari worden al deze passagiers ondergedompeld in het schitterende schouwspel van Kerstmis: versieringen overal waar je kijkt, winterse scènes en maar liefst 200 prachtig opgetuigde kerstbomen. Zelfs het centrale informatiebord in de vertrekhal wordt opgevrolijkt met winterse projecties. De kerstman is present op zijn arrenslee en laat zich graag fotograferen. Hij krijgt hulp van elfjes die in de hele terminal rondwandelen om passagiers te helpen om foto’s te maken én om speculoos, pralines en kortingsbonnen uit te delen. Concerten, een jukebox in de bagagehal, wagentjes voor personen met beperkte mobiliteit die tot slee zijn omgevormd, ‘insta-decors’ en vooral twee grote en volledig ingerichte koepels voor de vertrekhal maken dit magische tafereel af.

In dienst van alle passagiers

Gezinnen krijgen deze vakantie opnieuw speciale aandacht dankzij de Family Lane, een toegang tot de veiligheidscontrole die gereserveerd is voor gezinnen; het thema dit jaar is de Disney-film Frozen. Voor de allerjongsten is de kids corner bereikbaar via pier A, iets oudere kinderen kunnen zich uitleven met de Airport Winter Games.

Tijdens de vaak zo drukke kerstperiode vergeet Brussels Airport de haastige reiziger niet. Voortaan is het namelijk mogelijk om van thuis producten te bestellen in de webshop van Brussels Airport via www.brusselsairport.be/shop en ze op te halen bij een van de ontvangstbalies tijdens vertrek of aankomst. En wie op de website van Brussels Airport een Fast Lane Pass koopt, kan nog sneller langs de veiligheidscontrole gaan.

Een speciaal kerstcadeau

De luchthaven is ook de ideale plek om op het laatste moment nog een kerstcadeau aan te schaffen. De passagiers op Brussels Airport krijgen kortingsbonnen die ze kunnen gebruiken in een van de meer dan 40 winkels. Keuze genoeg! Voor het goede doel worden speciale Brussels Airport limited edition-kerstballen verkocht ten behoeve van de stichting Make-a-Wish. Wie tot slot een kerstkaart naar vrienden of familie wil sturen, kan dat gratis doen dankzij de 'magische Kerstkaart' van Brussels Airport, die je in een van de speciale brievenbussen op de luchthaven kan posten.

Vandaag wordt het startschot gegeven voor de vakantie met niet minder dan 76.000 passagiers op Brussels Airport, waarvan 41.000 vertrekkende passagiers: gegarandeerd de drukste dag van de kerstvakantie.