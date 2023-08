E40 richting Gent twee nachten volledig afgesloten voor het verkeer

De komende twee nachten wordt de E40 volledig afgesloten richting Gent tussen het Groot-Bijgaarden en Affligem. Dat is nodig om vier portieken te plaatsen voor rijstrooksignalisatie. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via Antwerpen, lokaal verkeer langs Asse en Affligem.

Vanavond en morgenavond wordt om 21 uur de E40 richting Gent afgesloten voor alle verkeer. Om 5u30 moet de autosnelweg telkens opnieuw opengaan. “Overdag worden de kolommen naast de snelweg geplaatst en is er geen hinder voor het verkeer. Maar om de portieken over de snelweg veilig en efficiënt te kunnen plaatsen, wordt de E40 afgesloten”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ook de oprit richting Gent in Ternat is afgesloten. Het verkeer richting Brussel rijdt over één rijstrook in plaats van de gebruikelijke drie rijstroken.”

Tijdens het plaatsen van de liggers gaat ook de E40 in de richting van Brussel een tijdlang dicht. De politie zal dan een kwartier lang het verkeer tegenhouden. “Het plaatsen van de nieuwe portieken kadert binnen de aanleg van een spitsstrook. Er wordt rijstrooksignalisatie aan opgehangen om aan te geven of de rijstrook open is en wat de toegelaten snelheid is. Ze kunnen zo worden ingezet om het verkeer te doen vertragen bij grote drukte. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming op de snelweg”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.