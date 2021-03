Een jaar corona in Halle-Vilvoorde: 830 overlijdens meer dan normaal

Een jaar geleden ging ons land in een zware lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat virus heeft ook in onze regio tot heel wat overlijdens geleid. Tussen maart vorig jaar en februari van dit jaar stierven in onze regio bijna 6.400 mensen. Dat zijn er 830 meer in vergelijking met voorgaande jaren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Statbel, de statistische dienst van de overheid.

Als we de cijfers van de gemeenten bekijken, zien we duidelijke verschillen. In Pepingen was de oversterfte het hoogst. Er stierven 92 mensen, 31 meer in vergelijking met de jaren daarvoor. Dat trieste cijfer is te wijten aan de vele overlijdens in de Pepingse woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum Vander Stokken werd getroffen in de eerste golf, Mater Dei in de tweede. Ook in Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem en Roosdaal is de oversterfte hoog.

Ook in die gemeenten kan de oversterfte gelinkt worden aan grote uitbraken in woonzorgcentra. In Opwijk was dat bijvoorbeeld in De Oase, in Sint-Pieters-Leeuw stierven meer dan 20 bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius. In Zaventem werd een gelijknamig woonzorgcentrum zwaar getroffen tijdens de eerste golf.

In zes gemeenten zien we daarentegen minder doden in vergelijking met het gemiddelde van de drie jaren voordien. Het gaat om Herne, Bever, Meise, Hoeilaart, Drogenbos en Kraainem. Daar stierven dus minder mensen dan verwacht, al gaat het wel om kleine aantallen. In Halle-Vilvoorde zijn sinds de uitbraak van het virus 14,5% meer mensen gestorven dan gemiddeld. Dat is iets minder dan het nationale gemiddelde dat op 17% ligt.

Hieronder vind je een overzicht van de oversterfte en het aantal overlijdens van alle gemeenten in onze regio tussen maart 2020 en februari 2021: