Een verstrengde lockdown: 'maatregelen van de laatste kans'

In de strijd tegen het coronavirus kondigden de overheden in ons land zopas extra strenge maatregelen af. Nadat de horeca de deuren al moest sluiten, moeten nu ook alle niet-essentiële winkels dicht. Er komt echter geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De maatregelen gaan zondagnacht in en duren minstens tot half december. "Dit zijn de maatregelen van de laatste kans," aldus premier Alexander De Croo.

"We moeten met z'n allen achter de mensen in de zorg staan en dat kan maar op één manier," aldus premier De Croo (Open VLD): "we moeten maximaal onze sociale contacten beperken." Zo begint de persconferentie met de aankondiging van nieuwe verregaande maatregelen.

Winkels en bedrijven

Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Aankopen laten bezorgen of afhalen is wel nog mogelijk. Ook mensen met een niet-medisch contactberoep, zoals kappers en schoonheidssalons, moeten hun activiteiten de komende weken opschorten. Telewerken wordt verplicht, tenzij het niet mogelijk is door de aard van de job.

Bubbels

Thuis bezoek ontvangen is beperkt tot één persoon, die persoon is meteen ook je knuffelcontact. Buitenshuis mag je vier mensen zien, met aandacht voor afstand en het dragen van een mondmasker. Opvallend is dat niet-essentiële verplaatsingen niet verboden worden en er ook geen perimeter komt. Dat betekent goed nieuws voor tweedeverbijvers of mensen die met hun bubbel al een vakantiehuisje boekten. De avondklok blijft wel behouden. Ook blijven de landsgrenzen open.

Horeca

Hotels mogen open blijven, maar geen eten serveren in het restaurant. Maaltijden leveren in de hotelkamers zelf is wel mogelijk. Vakantieparken moeten de deuren sluiten. Horecazaken blijven dicht.

Onderwijs

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november. Het basisonderwijs kan daarna opnieuw voltijds inzetten op contactonderwijs. Ook de eerste graad van het secundair onderwijs mag daarna opnieuw fysiek naar school. Voor de tweede en derde graad moet minstens voor vijftig procent afstandsonderwijs georganiseerd worden. Bij het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs tot eind dit jaar de norm.

Halloween

Eerder vandaag liet provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA) al weten dat alle Halloweenoptochten en van deur-tot-deur-gaan verboden is in Vlaams-Brabant.

Begin december worden de genomen maatregelen geëvalueerd.

"Deze lockdown heeft maar één doel," zegt premier De Croo: "onze gezondheidszorg mag niet bezwijken."