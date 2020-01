Een week, zoveel tijd verloren automobilisten vorig jaar in en rond hoofdstad

Zeven dagen en zes uur. Zoveel tijd verloren automobilisten vorig jaar tijdens de spitsuren in en rond Brussel. Dat blijkt uit de jaarlijkse TomTom Traffic Index, dat het verkeer in 416 steden over heel de wereld analyseert. De verzadiging van de wegen nam in 2019 met een procent toe. Gemiddeld verlies je tegenwoordig 38% van je reistijd.