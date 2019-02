Eerbetoon aan verongelukte brandweerman klaar

Graffitikunstenaar Bart Smeets uit Mechelen heeft zijn kunstwerk aan de Pontbeek in Asse klaar. De muurschildering is een eerbetoon aan François De Ridder, een brandweerman die elf jaar geleden om het leven kwam bij een ongeval op de bewuste plek.

Op 16 juni 2007 is François op weg naar een uitslaande woningbrand in Wemmel. Op de Pontbeek loopt het fout. De brandweerwagen begint te slippen, gaat over de kop en komt tot stilstand tegen de brugpijler. François De Ridder overlijdt, zijn collega Guy De Bondt raakt verlamd.

Een ooggetuige van het ongeval kwam enkele jaren geleden op de proppen om het ongeval blijvend te herdenken. De gemeente Asse was meteen gewonnen voor het idee en maakte 10.000 euro vrij voor een muurschildering. Het ontwerp van Bart ‘Smates’ Smeets, geboren in Asse, droeg de voorkeur weg van de gemeente. Smeets werkte de voorbije drie weken aan het kunstwerk.

Het werk bestaat uit een kind, vlinder en enkele grote olifanten. Olifanten zijn volgens de kunstenaar kuddedieren die nooit vergeten, wat refereert naar de brandweermannen die elf jaar na het ongeval de zwarte dag nog altijd niet vergeten zijn.