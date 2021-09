Eerste ‘Loopbaan’ in Vlaams-Brabant geopend aan AZ Sint-Maria in Halle

Aan het AZ Sint-Maria in Halle is vanmiddag de Loopbaan Grote Weide officieel geopend. Het gaat om de eerste loopbaan in onze provincie. Het is een soort loop- en wandelroute gericht op bedrijven en hun werknemers. Ze kunnen daar tijdens hun pauze of na het werk gaan sporten, zonder eerst nog verre verplaatsingen te moeten doen naar de sportschool of fitnessclub.

De Loopbaan is een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, het Halse ziekenhuis en de Stad Halle. Het personeel van het ziekenhuis kan er voor, tijdens of na de werkuren wandelen en sporten. “We zijn ervan overtuigd dat gezonde werknemers ook betere werknemers zijn”, zegt Nico Motton van Sport Vlaanderen. “Mensen die bewegen of sporten tijdens of na het werk, daarvan vinden wij dat die productiever of efficiënter werken. Ze gaan zich ook beter in hun vel voelen. Daarom is dat een doelpubliek waar we heel graag op inzetten.”

Het AZ Sint-Maria was meteen overtuigd om mee de schouders onder de loopbaan te zetten. “We motiveren patiënten dagelijks om een actieve levensstijl te hebben. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we ook eens denken aan onze werknemers. Dit is een alternatief voor de vele zittende pauzes in de cafetaria. Je kan hier de sleur doorbreken met een wandeling of een vergadering al wandelend houden in plaats van achter een bureau”, zegt Anneleen Van Bulck, paramedisch diensthoofd ergotherapie.

Foto: AZ Sint-Maria Halle