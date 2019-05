Eerste duik in zwembad Londerzeel

Gisteravond hebben de eerste zwemmers een duik genomen in het vernieuwde zwembad van Londerzeel. De uitbating van De Lijster is voortaan in handen van privépartner Sportoase.

Het gemeentelijk zwembad van Londerzeel was al een aantal jaar aan vernieuwing toe. Maar financieel bleek dat een erg zware dobber voor de gemeente, die daarom op zoek ging naar een privépartner. Londerzeel vond die in Sportoase, het bedrijf dat ook in Halle het zwembad uitbaat. “De Lijster is onze vijftiende operationele vestiging en omvat een multifunctioneel zwembadencomplex met sport- en instructiebad, een recreatieve zone met glijbaan, een wellnessgedeelte en een peuter- en kleuterzone”, vertelt Michaël Schouwaerts van Sportoase. Vandaag is er een rondleiding voor het grote publiek, vanaf zondag kan er ook effectief worden gesport.