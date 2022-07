Eerste lading krieken aangekomen bij Mort Subite in Kobbegem

Bij brouwerij Mort Subite in Kobbegem, bij Asse, was het vandaag alle hens aan dek. Al vroeg in de ochtend werd daar het eerste deel van een lading van 45 ton krieken geleverd, waar ze hun kriekbieren mee brouwen. Door het natte voorjaar zijn de de krieken trouwens sappiger én zo’n twee weken vroeger dan andere jaren.

Bij het krieken van de dag werden de vruchten uit Sint-Truiden bij Mort Subite in Asse van de vrachtwagen geladen. “Deze week krijgen we vier dagen op rij ’s morgens vroeg telkens een levering, vandaag zo’n 9.600 kilogram. In totaal verwachten we 45.000 kilogram krieken en daarmee zijn we onder de Belgische brouwerijen de grootste afnemer van verse Belgische krieken. Met onze ploeg gaan we onmiddellijk aan de slag om de krieken meteen te verwerken. De krieken worden gemengd met jonge lambic, een bier op basis van spontane fermentatie met wilde gisten die we hier in de Zennevallei aantreffen.”