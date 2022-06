Eerste ronde Wimbledon eindhalte voor Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld op het Grand Slamtornooi van Wimbledon. De Vilvoordse verloor in de eerste ronde van publiekslieveling Emma Raducanu. De Britse haalde het in twee sets: 6-4 en 6-4.

Raducanu en Van Uytvanck maakten er in een goed gevuld Centre Court een hevige strijd van. Van Uytvanck toonde de voorbije weken haar goede vorm door twee grastornooien te winnen, haar 19-jarige Britse opponente is na haar winst op de US Open vorig jaar op zoek naar haar beste vorm. Ze begon met heel wat twijfels aan het tornooi nadat ze in Eastbourne moest opgeven.

Toch haalde de Raducanu het in twee sets: 6-4 en 6-4, mede dankzij de steun van het Britse publiek. “Het was een fantastische ervaring om op Centre Court te spelen, maar na zoveel wedstrijden en weinig rust de voorbije weken was dit er te veel aan. Mijn lichaam zegt dat het even genoeg geweest is”, aldus Van Uytvanck na haar wedstrijd.