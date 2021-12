Eerste Vlaamse kinderen krijgen coronavaccin in Gooik

In vaccinatiecentrum Strijland in Gooik wordt vandaag de aftrap gegeven van de vaccinaties voor kinderen tussen 5 en 11 jaar. Zo’n 200 kinderen zijn er uitgenodigd om hun eerste coronavaccin te krijgen, al is het nog onduidelijk hoeveel kinderen er vanmiddag zullen opdagen.

Het vacccinatiecentrum opende een aparte lijn voor de nieuwe doelgroep die een coronavaccin mag krijgen en zorgde voor extra decoratie. Vandaag is een testdag in Strijland, want vermoedelijk zal het toedienen van een vaccin bij sommige kinderen langer duren dan bij een volwassene. De bevindingen van vandaag zullen dan ook meegenomen worden in het opstellen van de planningen van andere centra.

Wellicht zullen andere vaccinatiecentra in Vlaanderen vanaf volgende week vaccins toedienen aan kinderen. Alleen in Brussel gebeurde dat eerder al, in vaccinatiecentrum Pacheco aan Kruidtuin.

Een verslag zie je in ons nieuws.