Eerstelijnszone Druivenstreek plant COVID-testcentrum aan Africamuseum

Tegen donderdag 12 november wil de eerstelijnszone de eerste mensen testen aan het Africamuseum. Vandaag zijn er twee centra in Hoeilaart en Wezembeek-Oppem, maar de vraag naar testen is groter dan het aanbod en het ontsmetten van de centra neemt veel tijd in beslag. Het COVID-testcentrum in Tervuren moet de capaciteit verdubbelen. Het gaat om een drive-incentrum waarbij je in je wagen blijft zitten bij het afnemen van een test. Per dag zullen er dan tot 400 mensen getest kunnen worden. De eerstelijnszone Druivenstreek is op zoek naar zorgverleners om COVID-testafnames uit te voeren. Er wordt concreet gezocht naar artsen, verpleegkundigen, laborant, logopedisten, vroedkundigen of studenten die een medische opleiding volgen.