Eigenaar sluit voetweg na uitspraak vrederechter

Er is opnieuw ophef over de voetweg 99 in Dilbeek. De vrederechter heeft op 13 juni 2019 geoordeeld dat deze voetweg kan worden afgeschaft en onmiddellijk mag worden afgesloten. De eigenaar heeft dat intussen gedaan, maar de gemeente Dilbeek gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.