Einde van Hals kaatstijdperk: "Doek valt over Amis Réunis Buizingen"

Eind september valt het doek over de Halse kaatsclub Amis Réunis Buizingen. Dat deelt voorzitter Thierry Dufour mee via de Facebookpagina van de club. "De boodschap die niemand wil schrijven moet nu helaas geschreven worden. Na net geen 80 jaar kaatsplezier in Buizingen heeft het bestuur beslist om de handschoen in de ring te werpen", aldus Dufour.