Einde van taalvrede in faciliteitengemeenten?

Het is voor inwoners van faciliteitengemeenten voldoende om slechts één keer aan te geven dat ze overheidsdocumenten in het Frans willen ontvangen. Dat oordeelt de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie. Het arrest wakkert de taalstrijd in de Vlaamse Rand rond Brussel opnieuw aan.

Het arrest komt er nadat een boze Franstalige inwoner van een faciliteitengemeente juridische stappen ondernam omdat hij de documenten voor zijn belasting voor de onroerende voorheffing niet in het Frans kreeg. De man betaalde daarop zijn belasting niet. Het Hof oordeelt nu dat inwoners documenten in verband met belastingen of sociale zaken altijd in het Frans kunnen krijgen zodra ze dat één keer hebben aangegeven. Oproepingsbrieven niet, dat valt onder een uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State werkte in 2014 een compromis à la belge uit. Daarbij moesten inwoners één keer om de vier jaar hun taalvoorkeur aangeven. Wie dat wou, werd in een taalregister opgenomen. De uitspraak van het Hof van Cassatie gaat nu veel verder. De uitspraak is mogelijk een splinterbom voor de taalvrede in de Rand rond Brussel. De Vlaamse taalwetten zeggen namelijk dat Franstaligen bij elk document dat ze in het Nederlands ontvangen een Franstalige versie kunnen aanvragen. De Franstaligen zien die faciliteiten al jaren als een blijvend recht voor een Nederlandstalige minderheid.

‘Bestuurstaal blijft Nederlands’

De kans dat Vlaanderen zich neerlegt bij de uitspraak van het Hof van Cassatie is klein. “Er zijn verschillende uitspraken. De Raad van State zegt dat de taalkeuze niet eeuwigdurend mag zijn, terwijl het Hof van Cassatie maar één keer hun taalkeuze moeten aangeven. Wij blijven vasthouden aan de taalwetgeving in faciliteitengemeenten. Nederlands blijft er de bestuurstaal,” luidt het volgens De Tijd op het kabinet van minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA)