Einde verhaal voor strips van Urbanus

In 1983 kwam met 'Het Frietkotmysterie' het eerste stripalbum van Urbanus uit. 40 jaar en 200 verhalen later komt er een einde aan de stripreeks. Nummers 200 en 201 worden in oktober verwacht, daarna zetten bedenkers Urbanus en Willy Linthout definitief een punt achter de avonturen van stripfiguren Urbanus, zijn ouders Cesar en Eufrazie en hun huisdieren, vlieg Amedée en hond Nabuko Donosor. De stripreeks speelt zich af in Tollembeek, de woonplaats van de Pajotse komiek. Fans kunnen de volledige reeks in huis halen via onderstaande actie.