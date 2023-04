Eindelijk groen licht voor bouw nieuwe brandweerkazerne: “Overal sneller ter plaatse”

De zoneraad van brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe kazerne in Vilvoorde. Niks te vroeg, want de Vilvoordse brandweer huist vandaag in een pand dat tal van mankementen vertoont. Eind 2025 zou er eindelijk verhuisd kunnen worden.

Deze nieuwe kazerne op de hoek van de Koning Boudewijnlaan en de Medialaan moet de oude kazerne aan de Rondeweg in het centrum van de stad vervangen.Het gebouw is echt ‘op’ en verkeert in erbarmelijke staat. Verstopte afvoerleidingen, de betonplaat in de garage die davert, asbest en brandwerende deuren die niet vervangen worden: al in 2020 waren de gebreken aan de brandweerkazerne van Vilvoorde niet om aan te zien. De nieuwe kazerne is centraal gelegen in de Noordrand en aangezien de brandweerpost ook Machelen, Grimbergen en Strombeek-Bever moet bedienen, kan ze veel efficiënter functioneren dan de huidige kazerne.

“Vanuit de nieuwe kazerne kan er veel beter en veiliger worden uitgerukt bij brand. Er zullen daarbij ook niet meer om de haverklap ambulances en brandweerwagens door het stadscentrum van Vilvoorde moeten. Het hele gebied dat moet worden gedekt is gewoon ook sneller bereikbaar door de betere ontsluitingsmogelijkheden", zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. "Tegelijk kan de site van de oude en versleten kazerne eindelijk worden ontruimd waardoor de herinrichting van het Kanaalpark kan worden voltooid, met name dan de zone rond het Tuchthuis dat ook de komende maanden verder zal gerestaureerd worden.”

Bonte geeft toe dat hij al veel vroeger op deze beslissing had gehoopt. “De moeilijkheden om de grond te verwerven, corona en oplopende bouwkosten hebben echter voor een paar jaar vertraging gezorgd. Maar beter laat dan nooit”, aldus een gelukkige burgemeester. “Als alles goed verloopt zullen de werken begin volgend jaar van start gaan”, denkt Bonte. De kazerne zou eind 2025 in gebruik genomen kunnen worden. De investering wordt geraamd op 20 miljoen euro.