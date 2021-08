Elewijt huldigt Olympiër Hubert Van Innis: “Vandaag nog altijd een voorbeeld”

In Zemst werd afgelopen weekend Hubert Van Innis gehuldigd. De boogschutter is de beste Belgische olympiër aller tijden. Die prestatie wou de gemeente en de Koninklijke wipmaatschappij Sint-Hubertus uit Elewijt tijdens dit olympisch jaar niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Met negen medailles is boogschutter Hubert Van Innis nog altijd de beste Belgische olympiër aller tijden. Honderd jaar later wou zijn geboortedorp Elewijt de boogschutter huldigen. Dat evenement werd een jaar uitgesteld door corona. “Van Innis is voor ons Zemstenaren nog altijd belangrijk”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “We hebben verschillende schuttersverenigingen, waaronder de Sint-Hubertusvereniging in Elewijt. Het zijn zij die kracht en energie hebben gegeven om Van Innis absoluut in ere te herstellen door naast zijn monument ook te zorgen dat er toch nog een herdenking was.”

Eerder deze zomer verscheen al een boek over het leven en de prestaties van de schutter. De sportsite van Elewijt wordt omgedoopt tot het Sportpark Hubert Van Innis. Zijn borstbeeld zal er een plaats krijgen in de schaduw van de wippen. Op die manier hoopt Elewijt dat de prestaties van hun olympische held niet vergeten worden. Bovendien is Van Innis nog steeds een inspiratiebron.

“Wat die man allemaal gepresteerd heeft, is ongelofelijk. Je kan je dat nauwelijks voorstellen. We gebruiken hem vandaag nog regelmatig als voorbeeld”, zegt Willy Collys van de Koninklijke wipmaatschappij Sint-Hubertus Elewijt. “Hij was de voorbije jaren wat van de kaart verdwenen, dus we zijn heel blij met deze huldiging.”