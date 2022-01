En de winnaar van de Mooiste Kerststraat is...

Bijna 2.500 RINGtv-kijkers brachten hun stem uit op de Mooiste Kerststraat van onze regio. Tijdens de eindejaarsperiode bracht jouw zender zes prachtig verlichte straten in beeld die we nomineerden voor die titel. Nu de stemming is afgelopen, maken we graag de winnaar bekend!

Laat het duidelijk zijn: alle zes genomineerden voor de Mooiste Kerststraat deden hun uiterste best om tijdens de eindejaarsperiode voor een prachtig decor te zorgen én de buren bij elkaar te brengen, maar er kan er maar eentje gaan lopen met de titel. Dat is de Weverstraat in Wambeek geworden. 655 kijkers brachten hun stem uit op die straat. De Stationsstraat in Merchtem, Zittert in Asse, de Keerstraat in Halle, de Poelstraat in Sint-Martens-Lennik en de Zavelstraat in Halle vervolledigen de top-6.

Onze reporters zetten de winnaars uit de Weverstraat gisterenavond in de bloemetjes. Een verslag zie je straks in ons nieuws.