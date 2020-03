Enkel buurtbewoners zijn welkom in Hallerbos

Er is al heel wat inkt gevloeid over wandelen, joggen en fietsen in coronatijden. Volgens virologen kan het geen kwaad als mensen het niet in groep doen en voldoende afstand bewaren. Pierre Kestemont moet als boswachter van het Hallerbos er mee op toezien dat de regels nageleefd worden.

In het Hallerbos zijn, net zoals op alle andere plekken, voorlopig alleen mensen uit de buurt welkom om te wandelen, joggen of fietsen. "Het voelt een beetje vreemd. Andere jaren is het hier een serieuze toeloop, vandaag moet ik zien dat niet te veel mensen in één keer het bos ingaan en of dat ze wel uit de buurt komen", zegt Pierre Kestemont.

De Politiezone Zennevallei houdt verscherpt toezicht en de parkings rondom het bos zijn afgesloten. Ook in alle omliggende straten in Halle, Kasteelbrakel en Beersel zijn er parkeerverboden. "Het is niet slim om nu de auto te nemen, hoe mooi het hier ook wordt met de hyacinten die in volle bloei gaan staan. Wij boswachters hebben de extra taak gekregen om hier te controleren en wandelaars of fietsers op de maatregelen te wijzen", besluit Kestemont.