Enorme kerststal in Grimbergse basiliek

In de Sint-Servaasbasiliek van de abdij van Grimbergen kan je dezer dagen een enorme kerststal bewonderen. Het bouwen van de kerststal is een traditie die teruggaat tot in 1936. Het is telkens een kopie van een historisch Grimbergs pand.

“De kerststal van dit jaar is een kopie op schaal één vijftigste van een huis uit 1928 aan de Beigemsesteenweg”, legt Johan Goossens, prior van de Grimbergse abdij, uit. “En het is toevallig de woning van de man die elk jaar de plannen voor de kerststal tekent." Het huis is minutieus, tot in de kleinste details uitgewerkt. De figuren zijn uit het goede hout gesneden en met zorg gekleed . En het hele decor is bedekt met een hagelwit sneeuwtapijt. De kerststal in de basiliek van Grimbergen is nog tot en met driekoningendag te bezichtigen.