Eppegem bruist dit weekend van de feestelijkheden

Eppegem bij Zemst is dit weekend the place to be voor de kermis en dus ook voor de jaarlijkse dorpsfeesten. Vanavond en morgen zijn er optredens, bovendien vindt morgen ook de 44ste editie van de rommelmarkt plaats in de dorpskern van Eppegem. Met de opbrengsten wil de organisatie van 'Eppegem Bruist' de bouw van nieuwe Chirolokalen steunen.

Ook al speelt de zon vandaag een kat- en muisspel, in het centrum van Eppegem vind je vanmiddag een groot zomerterras. Vanavond vindt daar ook een optreden plaats van NeverB4.

Morgen is het een hoogdag met de jaarlijkse rommelmarkt. Meer dan honderd standhouders prijzen er hun waren aan. De rommelmarkt opent om 11 uur. Morgennamiddag is er langs het parcours heel wat animatie voorzien. Op het hoofdpodium in het centrum zijn er optredens van de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst, Touchwood en The BurnOut Buddies. De allerkleinsten kunnen terecht in een Kids Corner met schminkstand, een springkasteel en heel wat spelletjes.

Zennegod

Bij dorpsfeesten horen uiteraard ook een natje en een droogje. Speciaal voor de gelegenheid wordt Zennegod geschonken, “een biertje voor al wie Eppegem lief heeft”, aldus de organisatie. Kan niet anders, want de drankopbrengsten gaan integraal naar de bouw van de nieuwe Chirolokalen in Eppegem.

Foto: Facebook-pagina Eppegem Bruist