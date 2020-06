Er is weer meer te beleven in provinciedomein Huizingen

Vanaf maandag 8 juni valt er weer wat meer te beleven in het provinciedomein van Huizingen. De provincie Vlaams-Brabant besliste om een aantal attracties, horeca en overnachtingsmogelijkheden in haar recreatiedomeinen te heropenen.

De provinciedomeinen waren reeds open als wandelpark. Ook vissen en tennis waren toegestaan en de speeltuinen waren sinds vorige week weer toegankelijk.

Nu de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf voor de heropening van attracties, besliste de provincie Vlaams-Brabant om een aantal attracties in de provinciedomeinen Halve Maan in Diest, Huizingen, Kessel-Lo en Het Vinne in Zoutleeuw te openen en dat vanaf maandag 8 juni. In het provinciedomein van Huizingen bijvoorbeeld gaat het concreet om de minigolf.

Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te garanderen, moeten de bezoekers een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Naast het respecteren van de afstand van anderhalve meter moeten ze bijvoorbeeld ook hun handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de attractie. Het materiaal zal na elk gebruik ontsmet worden.

Ook de horeca in de domeinen gaat weer open en in Huzingen kan weer worden overnacht in de trekkershutten.

Een aantal attracties, waar de veiligheidsmaatregelen niet gevolgd kunnen worden, blijven, net als de zwembaden gesloten. De roei- en trapboten zijn in alle domeinen ook nog niet open, maar dat heeft dan weer te maken met de lage waterstand op de vijvers.

De toegang tot de domeinen blijft gratis tot wanneer de coronamaatregelen volledig worden opgeheven en het reguliere aanbod van de domeinen weer mogelijk is. Er komen wel aangepaste toegangstarieven voor het provinciedomein van Huizingen. Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 1,5 euro, volwassen Vlaams-Brabanders 2,5 euro en volwassen niet-Vlaams-Brabanders 4 euro.