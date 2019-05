Er zit talent bij lacrosse-team Machelen Minotaurs

Bren De Loof is 14 jaar en speelt amper vier jaar lacrosse, de balsport waarbij spelers gebruik maken van een stick met aan het uiteinde een netje. Toch zijn dit voor hem de laatste wedstrijden bij de jeugd. Vanaf volgend seizoen speelt hij bij het A-elftal van de Machelen Minotaurs. De club wil het supertalent al vroeg laten rijpen. Spannend, vindt Brent zelf: “Ik heb veel zenuwen. De spelers daar zijn veel groter en sterker. Zij gooien mij in principe meteen onderuit. Uiteraard zal ik gewoon zoveel mogelijk proberen te leren.”

Wie nog iets verder staat in de ontwikkeling, is Morgane Reniers. De 19-jarige leading lady van het vrouwenteam trekt in de zomer naar het WK U19 in Canada. “Ik ben heel fier dat ik ben opgenomen in het nationale team,” vertelt ze. “Op het WK willen we laten zien dat dit ook een coole sport is. En we willen tonen dat België niet zomaar een klein landje is. We willen ons land vertegenwoordigen en het zo goed mogelijk doen,” aldus Morgane.