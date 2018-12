Esdoornvergiftiging bij paarden is echte plaag

Het aantal paarden dat al het slachtoffer werd van esdoornvergiftiging ligt dit jaar bijzonder hoog. In paardenkliniek De Morette in Asse werden dit jaar al 15 zieke paarden binnengebracht, vorig jaar was dat maar 1.

Esdoornvergiftiging komt voor wanneer paarden van de zaden, de zaailingen of de bladeren van de esdoorn eten. Het gevolg is dan atypische myopathie, een zeer ernstige, vaak fatale spierziekte. "Meer dan 75 procent van de paarden sterft aan de aandoening", zegt dierenarts Caroline Ribonnet. "Meestal sterven de paarden binnen de 3 dagen na het uitbreken van de eerste symptomen, een remedie is er tot dusver niet."

Bij paardenkliniek De Morette in Asse kwamen dit jaar al 15 vergiftigde paarden binnen, slechts 2 paarden overleefden het, waarvan 1 paard er blijvende letsels aan over houdt. In 2017 kwam in De Morette maar één geval binnen. "Het aantal paarden dat we behandelen, varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van de verspreiding van de zaden."