Evenepoel stunt tegen geletruidrager Bernal

Wielrenner Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) uit Schepdaal kon gisterenavond op het na-Tourcriterium van Aalst stunten tegen gele trui Egan Bernal. Hij was in de spurt de snelste en kwam als eerste over de meet.

Het 84ste na-Tourcriterium van Aalst kwam pas op vijftien rondes van het einde echt op gang. Toen verdeelde het peloton zich even in twee groepen. Gele trui Egan Bernal en Laurens De Plus konden ontsnappen uit de voorste groep renners en dat was het sein voor Remco Evenepoel om ook een tandje bij te steken. In de sprint tussen deze drie renners bleek Evenepoel de snelste te zijn, voor Bernal en De Plus. Belgisch kampioen Tim Merlier werd vierde, Thomas De Gendt eindigde op de vijfde plaats.