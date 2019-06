Evenepoel vierde in tijdrit Baloise Tour, maar blijft leider in klassement

Grimbergen was vandaag het epicentrum voor de derde rit van de Baloise Belgium Tour, vroeger beter bekend als de Ronde van België. In en rond het centrum stond een individuele tijdrit van 9,2 kilometer op het programma. Het was vooral uitkijken naar de wonderboy van het Belgische wielrennen, de 19-jarige Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) uit Schepdaal. Hij reed één dag na zijn allereerste profzege een halve thuiswedstrijd in Grimbergen, maar moest nipt de duimen leggen voor Tim Wellens.