Evenepoel wint Ronde van België

De buit is binnen. Remco Evenepoel is de eindwinnaar van de Ronde van België.

Het 19-jarige supertalent van Deceuninck-Quick Step uit Schepdaal bij Dilbeek heeft vanmiddag de Belgium Baloise Tour op z’n naam geschreven. Evenepoel raakte wel betrokken in een valpartij tijdens de massasprint, maar dat stond de eindzege niet in de weg. Onze regiogenoot kreeg een daverend applaus toen hij met wat schaafwonden maar wel lachend over de eindmeet. “Ik had echt kippenvel”, reageert Remco. “Het was echt mooi. Ik denk dat het nu ook duidelijk is dat er niet aan moet getwijfeld worden dat ik dit niveau aankan.”

Foto: FB-pagina Remco Evenepoel