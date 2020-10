Exhibitionist actief in Zemst

Dinsdagmorgen rond 8u30 fietsten twee dertienjarigen in Zemst via de nieuwe fietsbrug over de Zenne over de fietssnelweg naar hun school in Mechelen. Plots werden ze verrast door een man die zijn broek laat zakken. De twee gingen ervandoor en verwittigden in hun vlucht nog een fietsende moeder die met twee kindjes in de richting van de man reed. De politie neemt de zaak ernstig en opent een onderzoek. De man zou ongeveer 50 jaar zijn, heeft donkerbruin kort haar en droeg een lichtgrijze trainingsbroek en lichtgrijze hoodie. Wie de man ook heeft opgemerkt of tips heeft, kan contact opnemen met de politie van de zone KASTZE. Begin dit jaar werd er langs de Leuvense Vaart in Zemst ook al een exhibitionist opgepakt. Toen bleek het om een wielertoerist uit Hoboken te gaan.