Expo 50 jaar CC Westrand verlengd wegens succes

Vijftig jaar geleden ontstond het idee voor een cultureel centrum met regionale impact in de Westrand van Brussel. Een halve eeuw later belicht een tentoonstelling in CC Westrand over de geschiedenis van het cultuurcentrum. “De unieke ruimte blijft tot op de dag van vandaag aantrekkelijk dankzij een gevarieerd aanbod aan artistieke programma's en de intrigerende brutalistische architectuur”, klinkt het bij Westrand.

De voorbije weken bezochten al heel wat mensen de expo rond de 50ste verjaardag. Daarom wordt die verlengd tot eind februari. “Als bezoeker word je uitgedaagd om het gebouw te verkennen met al je zintuigen. Dit alles met de hoop dat het verleden van Westrand bezoekers inspireert terwijl ze dromen over zijn toekomst”, aldus Westrand.