Expo 'Will Tura, ere-burger van Kampenhout' verlengd tot en met woensdag

In Cultuur- en Beleefcentrum De Krop in Kampenhout loopt nog tot en met woensdag de tentoonstelling ‘Will Tura, ere-burger van Kampenhout’. Aan het begin van zijn indrukwekkende carrière woonde de nu 82-jarige keizer van het Vlaamse lied in de witloofgemeente. De expo belicht daarom de beginjaren van Tura’s loopbaan. Maar ook later blijft de zanger Kampenhout een warm hart toedragen, zo trad hij maar liefst 47 jaar op tijdens de Parkfeesten in Reist.

De gemeente Kampenhout en de heemkundige kring Campenhout werkten samen aan de tentoonstelling ‘Will Tura, ere-burger van Kampenhout’. De expo moest twee jaar geleden al plaatsvinden naa aanleiding van Tura’s 80ste verjaardag, maar daar stak corona een stokje voor. Uitstel bleek geen afstel te zijn, want nu gaat de tentoonstelling het laatste weekend in.

“De carrière van Will Tura belichten in één tentoonstellingsruimte gaat niet, dus wij focussen ons op de beginjaren van Tura’s carrière. Hij woonde dan in Kampenhout en zette hier zijn eerste muzikale stappen,” weet Gerry Kroon van Team Vrije Tijd in Kampenhout. “Tura’s eerste optredens vonden plaats in Kampenhout, Haacht, Steenokkerzeel. Die eerste vijf à tien jaar belichten we in de expo.”

Eerder bezocht Tura de tentoonstelling zelf, in alle discretie. “Hij was zichtbaar gecharmeerd en dankbaar,” klinkt het.

Will Tura, ere-burger van Kampenhout is nog te bezoeken op zaterdag 24 en zondag 25 september, telkens van 10 tot 18 uur. De expo is last-minute verlengd en dus ook nog op dinsdag- en woensdagnamiddag 27 en 28 september te bezichtigen.