Promospot voor Villa Samson is eerbetoon aan overleden Danny Verbiest

In de spot legt Marie aan de kijkers uit wat Villa Samson betekent voor patiënten. Tijdens haar uitleg raakt ze Samson kwijt, wat leidt tot een speelse zoektocht met de typische versprekingen en verrassingen die Samson zo herkenbaar maken.

Villa Samson is gelegen naast het UZ Brussel en opende in 2017 de deuren. De realisatie van het zorginitiatief werd volledig gefinancierd via giften. Danny Verbiest was erbij vanaf het prille begin, toen Villa Samson nog slechts een droom was. Hij was er meteen voor gewonnen en schonk als peter van het project de eerste gift waarmee de architect aan de slag kon.

"We zijn Danny ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor Villa Samson heeft betekend," aldus Vicky De Baere, coördinator van Villa Samson. "Met zijn naam, zijn stem en zijn geloof in ons project hebben we mensen kunnen raken, bereiken en helpen. Zijn impact blijft voelbaar."

Geen bloemen, wél een beestig medicijn

Bij het overlijden van Danny Verbiest vroeg zijn familie bloemen noch kransen. In de plaats daarvan richtten ze een hartverwarmende oproep tot het publiek om Villa Samson te steunen. Dat leverde intussen al tientallen giften op, goed voor iets meer dan 2.500 euro.

Een gift doen als eerbetoon aan Danny Verbiest (fiscaal aftrekbaar vanaf €40), kan nog altijd via het rekeningnummer BE75 3630 9458 5851, met als mededeling “In memoriam Danny Verbiest”.