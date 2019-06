Extra files door twee dodelijke ongevallen op Brusselse Ring

Het verkeer loopt vanochtend erg moeizaam op de A12 en op de Brusselse binnenring in de buurt van Waterloo. Dat is het gevolg van twee zware ongevallen waarbij in totaal vier mensen om het leven kwamen.

Het eerste dodelijke ongeval gebeurde rond 2 uur de voorbije nacht op de A12 in Laken richting Antwerpen. Volgens Het Nieuwsblad verloor de chauffeur van een auto de controle over het stuur en botste tegen een verlichtingspaal. Voor twee mensen kwam alle hulp te laat. De A12 is al urenlang versperd.

Rond vijf uur vanochtend vielen nog eens twee doden bij een ongeval op de Brusselse Ring in Waterloo in de richting van Zaventem. Daar botste een auto op een vrachtwagen. Doordat de rechterrijstrook niet beschikbaar is, staat er een half uur file.