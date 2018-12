Extra geld om crèches langer open te houden

De Vlaamse overheid geeft vanaf januari extra subsidies aan kinderdagverblijven die 12 uur of langer open zijn. En dat is uiteraard goed nieuws voor wie heel vroeg begint te werken of laat stopt.

Voor heel wat ouders is het een uitdaging om bijvoorbeeld ’s avonds op tijd in de crèche te geraken om zoon- of dochterlief op tijd op te halen. Voor anderen is de kinderopvang dan weer niet vroeg genoeg open. En voor wie in het weekend werkt, is het vaak gewoon geen optie om de kinderen naar een crèche te brengen. Crèches die subsidies krijgen, moeten minstens 11 uur per dag open zijn. De Vlaamse overheid heeft nu een nieuw subsidiereglement uitgewerkt om dat aantal uren op te trekken. Crèches die minstens een uur langer openblijven ’s morgens en/of ’s avonds, of in het weekend, kunnen daarvoor extra geld krijgen. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen hoopt dat zo het aanbod van kinderdagverblijven met ruime openingsuren zal groeien.