Extra geld voor OverKop-huizen in Halle, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw

Vlaanderen maakt 210.000 euro vrij voor de OverKop-huizen in onze provincie. Dat geld zal gebruikt worden om de werking van de huizen in Halle, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw uit te breiden. “Daardoor kunnen ze een brug bouwen tussen jeugdwerk en professionele hulp. Op die manier kunnen jongeren sneller geholpen worden wanneer het even niet goed gaat”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en allerlei leuke activiteiten doen wanneer ze daar nood aan hebben, zich even wat minder voelen of op zoek zijn naar een luisterend oor. Maar de kloof tussen jeugdwerk en professionele hulpverleners of welzijnsactoren blijkt vandaag nog te groot. Om die kloof te verkleinen investeert Vlaanderen 1,7 miljoen euro in de OverKop-huizen. 210.000 euro van dat bedrag is voor huizen in onze provincie.

“Jeugdwerkers staan vaak dicht bij jongeren en kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van hun mentaal welbevinden. Om de brug te bouwen tussen jeugdwerk en professionele hulpverlening breiden we de opdracht van de OverKop-huizen uit. Jeugdwerkers zullen er ook terecht kunnen voor vragen, advies of vormingen. Door geïntegreerd samen te werken kunnen we jongeren sneller en laagdrempeliger helpen”, besluit Vlaams minister Crevits.